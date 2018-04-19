Трамп рассчитывает отменить пошлины на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется в будущем отменить таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом сообщает Reuters.

«Я надеюсь, что на каком-то этапе в будущем смогу отменить их все», — сказал Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что власти Соединенных Штатов могут ввести новые экономические ограничения против Китая из-за того, что КНР не предоставляет американским технологическим компаниям достаточной свободы на своем рынке.

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Также сообщалось, что глава Китая Си Цзиньпин заявил о расширении доступа иностранного капитала в Китай.

Экономические отношения между США и Китаем обострились, когда американская сторона ввела ввозные пошлины на сталь и алюминий.