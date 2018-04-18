Путин подписал закон о сборе валежника

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам свободно собирать валежник для собственных нужд. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Внесение соответствующего изменения в Лесной кодекс позволит гражданам заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд.

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Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Ранее закон о свободном сборе валежника был принят Госдумой.

Также ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали закон об отмене НДФЛ для граждан от сдачи макулатуры.