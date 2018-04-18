Минэкономразвития оценило рост ВВП в I квартале 2018

В I квартале 2018 года ВВП России вырос на 1,1%, следует из материалов Минэкономразвития, опубликованных на сайте ведомства.

В марте рост замедлился до 0,7% по сравнению с 1,3% в феврале.

«Замедление темпа роста ВВП в марте по сравнению с январем-февралем в первую очередь связано со спадом в динамике строительства, который в марте составил -9,7 % г/г (вклад в прирост ВВП оценивается на уровне -0,3 п.п.) после околонулевой динамики в январе-феврале», — говорится в докладе Минэкономразвития.

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Отмечается, что существенный положительный вклад в ВВП продолжает вносить сектор услуг.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП России.