Путин отметил важность использования газомоторного топлива

Президент России Владимир Путин заявил, что использование газомоторного топлива является для России более приоритетным. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, и видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе в автомобилестроении, имею в виду значительное увеличение использования электромобилей. Но для нашей страны, конечно, использование газомоторного топлива является даже более приоритетным», — сказал Путин.

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В прошлом году президент сообщил, что формировать спрос на СПГ необходимо внутри страны.

Он отметил, что внутренний спрос может быть увеличен за счет поставок газа в отдаленные регионы страны, а также благодаря переводу транспорта на газомоторное топливо, отметив, что последнее является более чистым и экономичным.