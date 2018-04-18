«Русал» обратился в Минпромторг за поддержкой алюминиевой отрасли

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что компания «Русал» обращалась в министерство с предложением поддержать алюминиевую отрасль. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Русал» в Минпромторг обращался с предложением по поддержке тех направлений, от которых зависят будущее развитие алюминиевой отрасли. В частности создание перерабатывающей промышленности в трех направлениях. Пока мы не будем развивать перерабатывающую отрасль, мы будем находиться в зависимости — 80% мы сегодня в первичном алюминии. Поэтому чем быстрее мы создадим эти производства, тем менее зависимы будут наши производители», — сказал Мантуров.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что российские власти окажут помощь компаниям, попавшим под санкции США.