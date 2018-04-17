МВФ: США и Китай все еще могут избежать торговой войны

Главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд сказал, что США и Китай все еще могут избежать торговой войны. Об этом сообщает Reuters.

Экономист отметил, что еще слишком рано заявлять, что идет торговая война, поскольку пошлины на данный момент не активированы.

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«На данный момент, хотя некоторые предупредительные выстрелы были сделаны, это скорее ложная война. Я думаю, что по-прежнему есть возможности для участия в многосторонних обсуждениях, используя набор механизмов разрешения споров, чтобы избежать какой-либо интенсификации», — сказал Обстфельд.

Ранее замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев сообщил, что раскручивание «торговой войны» США и Китая приведет к дисбалансам в глобальной торговле.