«Русал» приостановил отгрузку на экспорт алюминия в некоторых контейнерах

«Русал» приостановил отгрузку на экспорт алюминия в контейнерах «Трансконтейнера». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора оператора Петра Баскакова.

«Они («Русал») пока не знают, что происходит, поэтому все перевозки приостановлены. Из 3000 контейнеров в месяц мы перевезли около 700. Пока объемы перевозок в экспортном сообщении приостановлены. Это на нас сильно не сказывается», — сказал Баскаков.

Реклама

В свою очередь заместитель гендиректора оператора Виктор Марков рассказал, что «Трансконтейнер» в настоящее время прорабатывает с «Русалом» различные варианты дальнейшего взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Лондонская биржа металлов (LME) ввела временные ограничения на торговлю алюминием «Русала».