«Русал» приостановил отгрузку на экспорт алюминия в некоторых контейнерах
«Русал» приостановил отгрузку на экспорт алюминия в контейнерах «Трансконтейнера». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора оператора Петра Баскакова.
«Они («Русал») пока не знают, что происходит, поэтому все перевозки приостановлены. Из 3000 контейнеров в месяц мы перевезли около 700. Пока объемы перевозок в экспортном сообщении приостановлены. Это на нас сильно не сказывается», — сказал Баскаков.
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В свою очередь заместитель гендиректора оператора Виктор Марков рассказал, что «Трансконтейнер» в настоящее время прорабатывает с «Русалом» различные варианты дальнейшего взаимодействия.
Ранее сообщалось, что Лондонская биржа металлов (LME) ввела временные ограничения на торговлю алюминием «Русала».