Росимущество не собирается приватизировать крупные активы в текущем году

Руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков заявил, что Росимущество не планирует проводить приватизацию крупных госактивов в 2018 году. Об этом сообщает RNS.

«В текущей ситуации целесообразнее говорить о массовой приватизации, нежели о крупной. В этом году продавать долю государства в крупных компаниях пока не планируем», — сказал Пристансков.

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Он также добавил, что Росимущество выступает за внесение изменений в законодательство, которые позволят приватизировать земельные участки под объектами культурного наследия в руинном состоянии.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что правительство в 2018 году будет более аккуратно подходить к приватизационным сделкам.