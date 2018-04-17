Минтруд предлагает увеличить максимальное пособие по безработице

Минтруд России предлагает довести максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

Минтруд разместил на общественное обсуждение проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в части условий и сроков выплаты пособия по безработице)», который подготовлен с учетом замечаний, полученных в ходе согласования его предыдущей редакции.

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В ведомстве считают, что изменение условий и сроков выплаты пособия по безработице позволят увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице.

По предварительным расчетам предполагается увеличение максимальной величины пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, минимальной величины пособия по безработице — до 30% от максимальной.

Россиян предлагают избавить от предоставлении справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. С целью стимулирования безработных к поиску работы предлагается изменить сроки выплаты пособия по безработице и установить один период выплаты всем признанным безработными.

Отмечается, что в случае принятия данного закона потребуется дополнительное выделение средств федерального бюджета.