Фунт стерлингов поставил рекорд после Brexit

Фунт стерлингов вырос до $1.4355 и достиг самой высокой стоимости с июня 2016 года, когда прошел референдум Brexit о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), передает Reuters.

По мнению экспертов, укрепление национальной валюты произошло на фоне ожиданий, что британские власти заключат более выгодную сделку с ЕС по итогам Brexit и повысят ключевую ставку.

Ранее сообщалось, что Банк Англии не стал изменять базовую ставку и оставил ее на уровне 0,5% годовых. Тогда стало известно, что Банк сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($584 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.