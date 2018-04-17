ВВП Китая в первом квартале 2018 года вырос почти на 7%

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Валовой внутренний продукт (ВВП) КНР на 6,8% выше аналогичного показателя в прошлом году, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные государственного статистического бюро Китая.

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в первом квартале 2018 года составил 6,8% годовых», — сообщается в докладе ведомства.

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Фактические темпы роста ВВП значительно превысили официальный прогноз и ожидания экспертов.

Ранее сообщалось, что глава государства Си Цзиньпин заявил о расширении доступа иностранного капитала в Китай. Также ранее стало известно, что товарооборот между Россией и КНР вырос до $23 млрд.