ВВП Китая в первом квартале 2018 года вырос почти на 7%
Валовой внутренний продукт (ВВП) КНР на 6,8% выше аналогичного показателя в прошлом году, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные государственного статистического бюро Китая.
«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в первом квартале 2018 года составил 6,8% годовых», — сообщается в докладе ведомства.
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Фактические темпы роста ВВП значительно превысили официальный прогноз и ожидания экспертов.
Ранее сообщалось, что глава государства Си Цзиньпин заявил о расширении доступа иностранного капитала в Китай. Также ранее стало известно, что товарооборот между Россией и КНР вырос до $23 млрд.