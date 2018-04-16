В Центробанке не исключили повышение ключевой ставки

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что ключевая ставка ЦБ может пойти как вверх, так и вниз. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уже снимается ограничение на невозможность повышения ставки в зависимости от прогноза инфляции. Она может пойти вверх, может пойти вниз», — сказал Дмитриев.

Реклама

Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что Банк России не будет снижать ключевую ставку в ближайшие полгода.

Как стало известно, Центробанк понизил ключевую ставку до 7,25%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки.