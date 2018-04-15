Гройсман рассказал о мерах удержания украинцев от заработка за границей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство начинает реформу профессионально-технического образования, чтобы украинцы не уезжали на заработки за рубеж. Об этом он написал в своем фейсбуке.

В своем посте он признал, что для Украины отъезд людей на заработки — конкретная проблема.

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«Что нужно, чтобы украинцы не ездили по миру на заработки? С одной стороны, создавать рабочие места за счет инвестиций и нормальные условия жизни в Украине. С другой — обеспечивать подготовку квалифицированных кадров, чтобы люди могли себе найти хорошую работу. Предприятиям нужны профессиональные работники, и они готовы платить им достойную зарплату», — написал Гройсман.

Ранее Гройсман назвал «неподъемным» внешний долг Украины.