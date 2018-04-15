Гройсман рассказал о мерах удержания украинцев от заработка за границей
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство начинает реформу профессионально-технического образования, чтобы украинцы не уезжали на заработки за рубеж. Об этом он написал в своем фейсбуке.
В своем посте он признал, что для Украины отъезд людей на заработки — конкретная проблема.
Реклама
«Что нужно, чтобы украинцы не ездили по миру на заработки? С одной стороны, создавать рабочие места за счет инвестиций и нормальные условия жизни в Украине. С другой — обеспечивать подготовку квалифицированных кадров, чтобы люди могли себе найти хорошую работу. Предприятиям нужны профессиональные работники, и они готовы платить им достойную зарплату», — написал Гройсман.
Ранее Гройсман назвал «неподъемным» внешний долг Украины.