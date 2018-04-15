Стало известно, кого коснутся новые антироссийские санкции

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия, передает CBS.

«Российские санкции будут усиливаться. Министр (финансов США Стивен) Мнучин объявит об этом в понедельник. Они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием (президиум Сирии Башаром) Асадом и химического оружия», — заявила Хейли.

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Ранее стало известно, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, 16 апреля.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемую химатаку в сирийской Думе. Сирийская сторона расценила удары как акт агрессии.