СМИ рассказали о планах Лондона расширить санкции против российских олигархов
Официальный Лондон планирует предпринять дополнительные финансовые меры против российских бизнесменов. Об этом пишет The Sunday Times.
«Вы скоро увидите расширение финансовых мер против российских олигархов в Великобритании», — сказал источник в офисе британского премьера Терезы Мэй.
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Сама Мэй в интервью газете подтвердила, что раздумывает над жесткими мерами в отношении российских бизнесменов в Лондоне.
Другие источники издания рассказали, что речь может идти о дополнительных санкциях в отношении «приближенных» к российскому президенту Владимиру Путину бизнесменов.
6 апреля США ввели санкции против ряда российских бизнесменов. Источник в администрации президента США объяснил, что они «помогали правительству России».