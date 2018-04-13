Доход заммэра Москвы вырос в 32 раза

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов в 2017 году заработал больше всех столичных чиновников — его доход составил почти 220 млн руб. и превысил прошлогодний в 32 раза, передает РИА «Новости».

Согласно опубликованным данным, в 2016 году он заработал 6,8 млн руб. В 2017 году его доход вырос в 32 раза и составил 219,6 млн руб.

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«Доход получен от продажи квартиры и автомобиля», — прокомментировали резкое повышение в департаменте транспорта.

Ранее был назван самый «бедный» министр в России в 2017 году. Также ранее стало известно, что доходы Путина в 2017 году выросли в два раза.