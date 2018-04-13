«Ростех» перейдет на российский аналог SWIFT

Госкорпорация «Ростех» и Банк России переходят на национальную Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Об этом говорится в сообщении «Ростеха».

В корпорации отметили, что присоединение к СПФС повысит безопасность финансовых операций и создаст альтернативный канал обмена финансовыми сообщениями в России.

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«Присоединение к СПФС позволит Госкорпорации использовать ее как канал обмена финансовой информацией между участниками системы, например между банком и Госкорпорацией или между дочерними предприятиями «Ростеха»», — сообщили в «Ростехе».

Там отметили, что цифровая инфраструктура поможет осуществлять обмен данными в зашифрованном режиме, что снижает риск внешнего вторжения в систему и вероятность хакерских атак.

«Мы, безусловно, заинтересованы в повышении безопасности передачи и обмена данными как внутри Корпорации, так и вовне – с российскими финансовыми организациями. Данная инициатива позволяет снизить зависимость от иностранных систем и дает возможность обмениваться информацией с нашими предприятиями в защищенном формате без использования мощностей зарубежных провайдеров», — заявил заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Игорь Завьялов.