Россия может прекратить поставлять титан для Boeing

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что Россия в случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США перестанет поставлять в эту страну титан. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, который необходим для технологического цикла производства «Боингов», — сказал Рябухин.

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия не собирается проглатывать политику США. Она подчеркнула, что Совфед принципиально поддерживает законопроект о введении ответных мер на антироссийскую политику США.

Как стало известно, депутаты внесли в Госдуму проект по ответным мерам на политику США.