Табачники выпустили 500 тысяч пачек со специальной маркировкой

С начала эксперимента по маркировке сигаретных пачек специальными двухмерными кодами для создания цепочки прослеживаемости товара, производители промаркировали около 500 тыс. изделий. Об этом сообщил операционный директор компании-оператора эксперимента ЦРПТ Андрей Кириллов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В эксперименте приняли участие три крупнейших производителя табака, которые произвели за это время более 500 000 табачных изделий, и уже несколько недель они успешно выводятся из оборота при помощи обычных онлайн-касс», — сказал Кириллов в ходе тестирования системы на заводе «Филипп Морис» в Ижоре.

Реклама

По решению правительства эксперимент по маркировке табака стартовал 15 января. Он продлится до конца года. Цель — вытеснение с рынка «серой» продукции.

«Мы четко понимаем, что введение системы маркировки — это удача для тех, кто производит легальную продукцию, и большой удар по теневому рынку», — сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он также отметил, что доля «серого» рынка высока, как и в алкоголе.

«Есть еще и проблема со странами ЕАЭС — в Белоруссии сигареты производятся легально, но стоят совершенно других денег, и это проблема, которую нужно решать», — отметил Евтухов.

В свою очередь директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок «Филипп Морис Интернешнл» в России Александр Мироненко заверил, что внедрение маркировки влияния на конечную цену сигарет не окажет.