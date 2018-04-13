В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,07%, составив $67,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,08% — до $71,96 за баррель.

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В среду, 11 апреля, цены нефти Brent и WTI подскочили до максимумов с декабря 2014 года — до $73 и $67 за баррель на фоне роста геополитической напряженности, связанной с ситуацией вокруг Сирии.

Как стало известно, ОПЕК в марте текущего года снизила добычу нефти на 201,4 тыс. баррелей в сутки, до 31,958 млн баррелей в сутки, выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи на 161%.

Помимо этого, ОПЕК повысила оценку роста спроса на нефть в 2017 году — на 0,03 млн баррелей в сутки, до 1,65 млн баррелей в сутки.