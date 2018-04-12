Банк России обеспокоен высокими темпами роста необеспеченного потребкредитования

Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявил, что ЦБ выражает обеспокоенность высокими темпами роста необеспеченного потребкредитования. Об этом сообщает RNS.

«Если хорошие темпы роста ипотеки нами приветствуются, то высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить, здесь мы аккуратно, осторожно подходим к регулированию этого сегмента. Вы знаете, что принимаются регулятивные меры по дестимулированию высокого роста необеспеченного потребительского кредитования в противовес стимулированию роста качественного ипотечного портфеля», — сказал Поздышев.

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Ранее сообщалось, что Банк России намерен ужесточить регулирование необеспеченных потребительских ссуд.

Новая шкала будет применяться к кредитам, выданным после 1 мая текущего года.