Правительство окажет поддержку «Силовым машинам»

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что правительство будет оказывать поддержку «Силовым машинам». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все, что сегодня обсуждалось, все эти вещи доступны, это касается гарантий экспортных. Конечно же, будем это все оказывать», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, принято ли решение о поддержке «Силовых машин».

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Ранее сообщалось, что Минпромторг готов поддержать «Русала».

Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.