Нацбанк Украины рассказал об ожиданиях по очередному траншу от МВФ

Первый заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что регулятор ожидает получить очередной транш от Международного валютного фонда в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Относительно транша, сейчас мы считаем, что это возможно будет в третьем квартале, но в начале третьего квартала», — сказал Сологуб.

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Он также добавил, что это технический расчет процедуры переговоров о получении транша и его согласования на техническом уровне.

Также стало известно, что правление Нацбанка Украины сохранило учетную ставку на уровне 17% годовых.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до €1 млрд для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.