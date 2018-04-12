Банк России сообщил о покупке для Минфина валюты и при слабом рубле

Замглавы департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин заявил, что ЦБ будет покупать валюту для Минфина и при устойчиво ослабившемся рубле. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если будет устойчивое снижение курса валюты, и мы поймем, что мы перешли в новое равновесие, заявки будут выполняться дальше. Мы лишь говорим о том, что операции не должны приводить к повышенной волатильности рынка», — сказал Липин.

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Ранее глава министерства финансов Антон Силуанов сообщил, что ситуация на российском валютном рынке в настоящее время волатильна.

Он также отметил, что на данный момент ситуация на валютном рынке подвержена в первую очередь геополитическим факторам. Также на рынок воздействуют санкционный вмешательства в экономику России.