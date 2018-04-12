Замглавы МЭР: торговая война США и Китая отразится на России

Замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев заявил, что раскручивание «торговой войны» США и Китая приведет к дисбалансам в глобальной торговле. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается отношений США и Китая, обе страны являются ключевыми игроками в системе международной торговли, и любые напряженности отражаются на самой системе в целом. Явно, что такое развитие событий будет приводить к определенным дисбалансам, и здесь будут вызовы для других стран», — сказал Груздев.

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Он подчеркнул, что данная ситуация может привести к очередной волне протекционизма.

«Этот маховик, если он будет раскручиваться дальше, на следующем этапе приведет к очередной волне и так нарастающего протекционизма, закрытию рынков, перетоку товаров, которые не могут поставлять на закрытые рынки, а это уже может означать дополнительное давление на Россию и весь рынок ЕАЭС. Будем надеяться, что разум возобладает», — отметил Груздев.

Ранее Китай пообещал бороться до конца в торговом конфликте с США.