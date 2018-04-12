В МЭР рассказали о подробностях ответа России на санкции США

Замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев заявил, что новые американские санкции против российских компаний являются необоснованными и нарушают принципы конкуренции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если говорить про новые индивидуальные (персональные) санкции США, то это элемент нерыночной конкуренции, таким образом усугубляется положение игрока на рынке… Считаем эти санкции необоснованными и нарушающими принципы здоровой конкуренции», — сказал Груздев.

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Он также отметил, что любое подобное решение сказывается на капитализации компаний.

«Мы приверженцы норм и правил ВТО, такие механизмы есть, убежден, что при выполнении поручения председателя правительства (Дмитрия Медведева – «Газета.Ru») будет в максимально возможной степени учитываться этот фактор, а также, несомненно, приоритет защиты национальных интересов», — добавил Груздев.

Замминистра подчеркнул, что все возможные механизмы реагирования — «это и ответные меры, или разбирательство на площадке ВТО — рассматриваются, и будет выбран оптимальный вариант».

Ранее Медведев предложил запретить американские товары в России.