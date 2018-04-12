В Москву вылетел первый за 2,5 года самолет из Каира

Первый за 2,5 года прямой рейс египетской авиакомпании EgyptAir MS729 вылетел в Москву из Каира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные каирского аэропорта.

Уточняется, что на борту самолета находится более 100 пассажиров.

Как стало известно, самолет прибудет в московский аэропорт Домодедово в 14.50 мск, а затем в тот же день вернется в египетскую столицу к семи часам вечера.

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Ранее сообщалось, что в аэропорте Каира приземлился первый за 2,5 года регулярный рейс из России.

На борту самолета находились 124 пассажира. Сообщается, что несколько десятков российских туристов на борту самолета направляются на курорты Красного моря.

Россия с 11 апреля возобновила регулярные рейсы по маршруту Москва – Каир – Москва. Полеты запланированы с частотой три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 в/из терминала F аэропорта Шереметьево.

Полеты между Москвой и Каиром будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам, четвергами воскресеньям.