Финляндия выдала все разрешения на строительство «Северного потока — 2»

Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении компании – оператора проекта, поступившем в «Газету.Ru».

«Разрешение было выдано Региональным административным агентством Южной Финляндии в соответствии с Законом о воде. Первое разрешение правительства Финляндии на строительство газопровода в финской ИЭЗ было получено на прошлой неделе», — говорится в сообщении.

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Таким образом, от Финляндии получен полный комплект разрешений на «Северный поток — 2».

Подчеркивается, что в Германии компания Nord Stream 2 также получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии выдало разрешение на строительство газопровода.

«Северный поток — 2» — подводный газопровод протяженностью около 1220 км, проходящий через Балтийское море из России в Германию. Около 374 км газопровода пройдет по исключительной экономической зоне Финляндии.