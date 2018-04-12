Bank of America объявил о прекращении кредитования производителей оружия

Вице-президент Bank of America Энн Финукен сообщила о прекращении выдачи финансовой организацией кредитов производителям оружия, передает Bloomberg.

«Мы не намерены больше финансировать огнестрельное оружие военного образца для использования гражданскими лицами», — сказала она.

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По ее словам, за последнее время компания провела ряд интенсивных переговоров с производителями оружия подобного типа, чтобы сообщить им о своем решении. Отмечается, что речь в частности идет о таких производителях оружия как Remington, Sturm, Ruger & Company и Vista.

Ранее сообщалось, что в центре Нью-Йорка прошла демонстрация численностью 100 тысяч человек, участники которой требовали законодательных ограничений на продажу оружия.