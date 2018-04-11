Россия возобновила авиасообщение с Египтом

Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом, первый рейс «Аэрофлота» вылетел из Шереметьево в Каир. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, поступившем в «Газету.Ru».

«Аэрофлот» с сегодняшнего дня возобновил регулярные рейсы по маршруту Москва – Каир – Москва. Полеты запланированы с частотой три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 в/из терминала F аэропорта Шереметьево», — отметили в авиакомпании.

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На первом рейсе из Москвы в Каир отправились 124 пассажира.

Отмечается, что несмотря на то что авиасообщение с Египтом было прервано длительное время, на ближайшие рейсы загрузка составляет более 85%.

Полеты между Москвой и Каиром будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам, четвергами воскресеньям.

С 11 июня по 2 июля частота рейсов между столицами России и Египта будет увеличена до ежедневной.