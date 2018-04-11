Представители 20 африканских стран приедут в Крым в рамках Ялтинского форума

IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) впервые посетит делегация из 20 африканских стран составом около 50 человек, сообщает пресс-служба фонда «Крымконгресс».

В делегацию входят высокопоставленные чиновники и представители деловых кругов из Мали, Нигера, Марокко, ДРК, Сенегала, ЮАР, Бенина и других стран африканского континента, сообщает

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«Страны Африки последние годы показывают неплохие темпы экономического роста и могут стать новым потребительским рынком для российских и, в том числе, крымских товаров, с которыми наши коллеги смогут ознакомиться на форуме. Мы рассчитываем, что ЯМЭФ будет отправной точкой в развитии торговых связей и налаживании бизнес-контактов между нашими странами» — сказал сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров.

В свою очередь председатель партии SADI и депутат национального собрания Мали Умар Марико, который приедет на ЯМЭФ, отметил, что Ялта является «символом победы прогрессивных сил, лагеря мира против нацизма и однополярности».

ЯМЭФ является ежегодным деловым международным мероприятием в экономической сфере. В этом году форум будет проходить с 19 по 21 апреля.