Глава МВФ о мировой экономике: тучи надвигаются

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что фонд по-прежнему оптимистично смотрит на перспективы глобального роста. Об этом сообщает Reuters.

Она также предупредила, что «тучи надвигаются» из-за угасания фискальных стимулов и повышения процентных ставок.

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Лагард отметила, что главными приоритетами мировой экономики являются: отход от протекционизма, защита от финансовых рисков и поддержание долгосрочного роста.

Ранее глава МВФ предложила создать «фонд дождливого дня».

Чтобы еврозона подготовилась к экономическому спаду, она призвала развивать модернизированный союз рынков капитала, улучшенный банковский союз и двигаться в направлении большей фискальной интеграции.

Она подчеркнула, что подобный бюджетный инструмент мог бы успокоить инвесторов.