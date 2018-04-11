Курс доллара превысил 64 рубля впервые с декабря 2016 года

Курс доллара на торгах превысил 64 рубля впервые с декабря 2016 года.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 4,97 руб., до 76,85 руб., курс доллара вырос на 3,8 руб., до 62,36 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 4,32 руб., составив 68,88 руб.

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Как стало известно, из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более $17 млрд.

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