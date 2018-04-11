В Альпах пропал немецкий миллиардер

В Альпах на границе Италии и Швейцарии пропал глава группы Tengelmann Карл-Эриван Хауб, передает Reuters.

Сообщается, что 58-летний Хауб, который увлекается катанием на горных лыжах, пропал в зоне Червино утром в субботу, 7 апреля. Последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в этот же день вечером.

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Писки миллиардера осложняют непростые погодные условия. Ближайшие родственники выделили дополнительные средства на поиски бизнесмена, однако по мнению итальянского координатора поисково-спасательных работ Адриано Фавре они приносят мало пользы из-за плохой погоды.

Германский холдинг Tengelmann контролирует ряд розничных компаний и торговых сетей, среди которых OBI. По данным Forbes, семья Хауба владеет одним из самых больших состояний в Европе.