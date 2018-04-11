В лондонском офисе медиахолдинга Fox начался обыск

Европейская комиссия проводит обыск в лондонском офисе медиахолдинга Twenty-First Century Fox, передает CNBC со ссылкой на Daily Telegraph.

Источники издания сообщили, что в данный момент власти не раскрывают причину обыска. Также отмечается, что обыск может продлиться всю среду и, возможно, четверг.

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Обыск еврокомиссии проходит на фоне поглощения телеканала Sky медиахолдингом Fox. Ранее сообщалось, что эту сделку не одобрили британские регуляторы.

Ранее также стало известно, что Fox может продать подразделение телеканала Sky Walt Disney.