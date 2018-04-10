Минсельхоз: ущерб от АЧС за последние 10 лет составил 5 млрд рублей

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что прямой ущерб от африканской чумы свиней за 10 лет составил 5 млрд руб. Об этом сообщает RNS.

«За 10 лет распространения АЧС зарегистрировано более тысячи вспышек в 53 регионах страны. Мы потеряли почти 1 млн поголовья, прямой ущерб достиг почти 5 млрд рублей, а непрямые потери оцениваются в десятки миллиардов рублей. Вчера вирус АЧС был обнаружен в готовой мясной продукции, привезенной из Беларуси», — сказал Ткачев.

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Он также добавил, что распространение вируса до сих пор не удается остановить.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки живых свиней из Белоруссии из-за АЧС.

Уточняется, что ограничения коснутся живых свиней и их генетического материала, свинины, сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов, готовой продукции из свинины или продуктов, которые содержат в своем составе свинину.