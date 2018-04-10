Меркель: «Северный поток — 2» невозможен без определения роли украинского транзита

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток — 2» невозможен без определения будущей роли украинского транзита. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Правильно, и я вчера сказала об этом в телефонном разговоре с российским президентом, что невозможно, что из-за «Северного потока — 2» Украина потеряет значение как страна-транзитер газа… Я ясно указала, что проект «Северный поток-2» без создания у нас ясности о будущей роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможен», — сказала Меркель.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как стало известно, лидеры обсуждали «Северный поток — 2».