Glencore отказалась от конвертации акций «Русала»

Компания Glencore отказалась от конвертации доли в «Русале» в глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ Group. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что решение компании связано с тем, что En+ и «Русал» попали под санкции со стороны США.

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Также стало известно, что исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров «Русала».

Компания добавляет, что обязуется соблюдать все наложенные на «Русал» санкции и примет все меры для смягчения рисков для своего бизнеса от этих санкций, в том числе вторичных.

Ранее сообщалось, что менеджмент «Русала» работает над минимизацией возможных рисков.

Также в «Русал» добавили, что компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса.