Орешкин назвал новые санкции США хорошим тестом для макроэкономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что новые санкции США являются хорошим тестом для существующей в России макроэкономической конструкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Произошедшие события — это хороший тест для той макроэкономической конструкции, которую правительство и ЦБ выстраивают последние несколько лет», — сказал Орешкин.

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Он также отметил, что макроэкономика и финансовые рынки России выдержат нынешний всплеск волатильности.

«Макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат, здесь можно не сомневаться. Но акцент бы я как раз сделал на бесперебойной работе предприятий», — подчеркнул Орешкин.

Ранее сообщалось, что Банк России не увидел рисков для российской экономики из-за новых санкций.