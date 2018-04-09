Путин обсудил с Меркель «Северный поток — 2»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как стало известно, лидеры обсуждали «Северный поток — 2».

«Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере — «Северного потока — 2», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в Германии.

Уточняется, что федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с горным законом ФРГ.