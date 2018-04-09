Порошенко предложил увеличить транзит газа через Украину

Президент Украины Петр Порошенко предложил увеличить транзит газа через страну вместо использования «Северного потока — 2». Об этом сообщает Handelsblatt.

Он отметил, что указанный проект якобы «не имеет экономически обоснованной базы».

«Есть украинский транзитный трубопровод, который намного дешевле. Его можно легко и выгодно модернизировать… Без огромных инвестиций можно значительно доработать транзитную линию через Украину», — сказал Порошенко.

Ранее председатель Верховной рады Андрей Парубий сообщил, что запуск «Северного потока — 2» может спровоцировать наступление войск России на Украину.