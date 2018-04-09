«Ъ»: США обсудят новые антироссийские санкции

В ближайшее время власти США обсудят новые антироссийские санкции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник близкий к Госдепу США.

«Уже на этой неделе в Белом доме пройдет обсуждение новых санкций против России», — заявил источник.

Он также добавил, что новые санкции представит советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон, который известен своими радикальными взглядами.

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Ранее сообщалось, что США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

Впоследствии высокопоставленный представитель администрации США рассказал, что новые санкции против российских бизнесменов объясняются тем, что они помогали правительству России.