«Ъ»: США обсудят новые антироссийские санкции
В ближайшее время власти США обсудят новые антироссийские санкции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник близкий к Госдепу США.
«Уже на этой неделе в Белом доме пройдет обсуждение новых санкций против России», — заявил источник.
Он также добавил, что новые санкции представит советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон, который известен своими радикальными взглядами.
Ранее сообщалось, что США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.
Впоследствии высокопоставленный представитель администрации США рассказал, что новые санкции против российских бизнесменов объясняются тем, что они помогали правительству России.