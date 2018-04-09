КНР запретила экспорт в КНДР материалов для ядерного оружия

Китай в рамках выполнения требований резолюции СБ ООН запретил экспорт в Северную Корею материалов и технологий, которые могут использоваться при изготовлении оружия массового поражения. Об этом сообщается на сайте министерства коммерции КНР.

«В рамках выполнения резолюции 2575 Совета Безопасности ООН, в соответствии с 16-й и 18-й статьями «Закона о внешней торговле», прекратить экспорт в КНДР материалов двойного назначения и технологий, имеющих отношение к оружию массового поражения и к его средствам транспортировки, а также материалов двойного назначения для обычных вооружений», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, запрет вступает в силу с момента опубликования заявления.

Ранее сообщалось, что комитет Совета Безопасности (СБ) ООН по КНДР ввел новые санкции в отношении ряда компаний Северной Кореи.