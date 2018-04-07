Bloomberg назвал самого богатого человека Европы

Французский бизнесмен Бернар Арно, возглавляющий холдинг LVMH, стал самым богатым человеком в Европе, передает Bloomberg.

По имеющимся данным, ему удалось обойти испанского предпринимателя и создателя компании Inditex, чье состояние в настоящее время оценивается в $70,2 млрд. В общемировом индексе миллиардеров Арно с состоянием в $70,7 млрд оказался на четвертой позиции.

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Как видно из рейтинга, первые позиции списка по-прежнему принадлежат американцам — Джеффу Безосу ($121 млрд), Биллу Гейтсу ($91,3 млрд) и Уорреун Баффетту ($86,3 млрд).

Ранее президент России Владимир Путин наградил главу группы LVMH Бернара Арно медалью Пушкина «за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей».