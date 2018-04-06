Трамп демонстративно выбросил «скучную» речь о налогах на выступлении

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на мероприятии в Западной Виргинии, посвященном налоговой реформе, выбросил подготовленную речь о налогах, назвав ее «скучной». Соответствующий видеоролик в своем твиттере опубликовал корреспондент CNBC.

«Я должен был это сказать, это бы заняло пару минут, но какого черта, это довольно скучно. Я прочитал первый абзац и сказал себе: это скучно», — заявил Трамп.

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Глава государства продемонстрировал всем листы бумаги, на которых была распечатана его речь, посвященная налогам, после чего выбросил их себе за спину, всплеснул руками и извинился. После этого президент перевел свою речь на проблемы, связанные с нелегальными мигрантами.

Ранее сообщалось, что Трамп заподозрил Amazon в неуплате налогов.