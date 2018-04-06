Китай не боится торговой войны с США

Китай не хочет торговой войны с США, но и не боится ее. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

«Наша позиция по проблемам в торговых отношениях с США остается довольно четкой, мы не хотим торговой войны, но мы ее не боимся», — заявили в министерстве.

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Также в ведомстве подчеркнули, что «если США продолжат игнорировать протесты Китая и мирового сообщества, по-прежнему будут следовать по пути односторонней политики и торгового протекционизма, то Китай пойдет до конца».

«Необходимо дать отпор, принять новые комплексные контрмеры и твердо защитить интересы родины и народа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на китайские товары до $100 млрд.