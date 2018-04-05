Песков: в России нет олигархов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала официальных подтверждений информации о возможном скором включении бизнесменов из России в санкционные списки в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все новостные поводы, которые вы упомянули, они действительно достаточно обильно фигурируют в сообщениях СМИ накануне и сегодня, в том числе и в первую очередь в англосаксонских СМИ. Но каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет мы не видим. Вы знаете, что ситуация достаточно непростая в целом, она очень напряженная и поэтому, конечно, руководствоваться сообщениями СМИ мы не можем», — сказал Песков.

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Он также добавил, что в России нет олигархов.

«Фразу «российские олигархи» считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», — отметил Песков.

Ранее СМИ сообщали, что США намерены ввести санкции против российских олигархов из так называемого «кремлевского списка» за якобы вмешательство в выборы американского президента.