Московская биржа нарушила законы об инсайдерской информации
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что Московскую биржу после проверки Банка России оштрафовали на 300 тыс. руб. за каждое нарушение законов об инсайдерской информации. Об этом сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры России.
Как стало известно, Центробанк провел проверку исполнения ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.
«В ходе проверки Банком России установлены факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками Биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года. Вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам», — сказал Куренной.
Уточняется, что в списки инсайдеров биржи не были включены члены ревизионной комиссии, в обществе отсутствовало структурное подразделение или должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований названного законодательства.
Куреной добавил, что ЦБ направил инсайдерам предписания, а Бирже — письмо о необходимости проведения организационно-распорядительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение указанных нарушений.