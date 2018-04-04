ФАС ожидает снижение цен в кафе московских аэропортов на 20-35%

Заместитель руководителя Московского областного УФАС России Дмитрий Стрельников заявил, что Федеральная антимонопольная служба ожидает снижение цен в ресторанах московских аэропортов к концу апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Компании, которые заявили готовность снизить цены, свои предложения в рамках расследований уже представили. Я думаю, что к концу апреля должны обновиться ценники на данные продукты. Я бы назвал некий коридор, вилку (снижения цен – «Газета.Ru») — это от 20 до 35%», — сказал Стрельников.

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Отмечается, что на некоторые продукты цены могут снизиться сильнее.

В прошлом году ФАС сообщил о ряде компаний готовых снизить цены на питание в московских аэропортах.