Клименко прокомментировал желание Бузовой выпустить криптовалюту

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко прокомментировал намерение телеведущей Ольги Бузовой выпустить свою криптовалюту.

«Ольга Бузова заявила, что выпустит криптовалюту Buzcoin. Берегите себя и своих близких, в общем», — написал Клименко в своем телеграм-канале.

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По данным RT, криптовалюта Бузовой получила название BUZCOIN, а IT-проект будет называться Buzar.

Как выразилась сама телеведущая, она не нашла доверия в отношениях, но нашла его в криптовалютах.